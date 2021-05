Lamezia. Open day all’Uccp Michelangelo: in due giorni oltre 1200 vaccinati

LAMEZIA. Grande riscontro per l’open day realizzato dall’Uccp Michelangelo di via Dei Mille che in due giorni ha somministrato oltre 1200 vaccini, impegnando dieci medici e 5 infermieri della struttura.

Per tutta la giornata di ieri e oggi fino alle 13, gli ambulatori dell’Unità complessa di cure primarie hanno aperto le porte alle diverse categorie di vaccinandi: soggetti fragili, over 50 e over 40. Le somministrazioni hanno riguardato i vaccini di Pfizer, Astrazeneca e Johnson&Johnson.

L’Uccp di via Dei Mille, coordinata dalla dottoressa Franca Ferrari ha intrapreso la campagna vaccinale già da diverse settimane: infatti, complessivamente, sono oltre 3500 le persone che hanno potuto vaccinarsi nella struttura sanitaria del centro cittadino.

L’Uccp Michelangelo, anche in questo tempo pandemico, conferma di essere una realtà d’eccellenza e all’avanguardia. Con ben sedicimila assistiti è una cittadella sanitaria nel cuore di Lamezia. Nata come poliambulatorio, è cresciuta negli anni garantendo quotidianamente risposte sempre più esaurienti ed esaustive per le istanze di migliaia di utenti.

L’unità complessa di cure primarie è l’emblema di una sanità efficiente: davvero una realtà in controtendenza per una Lamezia che negli anni ha visto smantellato e svuotato di senso l’ospedale civile e tante altre strutture di sanità territoriale.

Uccp Michelangelo significa ambulatori e studi medici dotati di moderna strumentazione a disposizione di personale sanitario altamente qualificato che si distingue da sempre per l’ottimo rapporto instaurato con i pazienti. m.s.