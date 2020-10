Lamezia. All’ospedale corso di formazione sull’Emergenza Ostetrica e Neonatale

Si è tenuto sabato 3 ottobre al PO di Lamezia Terme il corso di formazione sull’Emergenza Ostetrica e Neonatale

Il corso, tenuto dalla Dottoressa Frigo e dal Dottore Furicchia, è stato tra i primi ad aver ripreso in presenza, dopo il lungo periodo di blocco per via della pandemia da Covid, e ha fatto “tappa” a Lamezia perché fortemente voluto dall’U.O. di ginecologia e Ostetricia.

Hanno partecipato all’evento ginecologi, anestesisti, ostetriche e infermieri del POLT nonché rappresentanti di altri ospedali calabresi.

A seguito di presentazioni e discussioni su temi relativi alla parto analgesia, all’emorragia del post-parto, alla crisi ipertensiva ed eclamptica in gravidanza, è stato molto formativo il momento della simulazione delle suddette emergenze.

Le simulazioni sono state effettuate dagli operatori a piccoli gruppi su manichini.

Eventi come quello appena tenutosi rappresentano la chiave di svolta per una formazione continua dei nostri sanitari, garantiscono l’aggiornamento di tutto il personale chiamato a far fronte a situazioni tanto critiche quotidianamente.

Senza dubbio, inoltre, il confronto tra sanitari e il confronto con esperti su alcune tematiche consente non solo un aggiornamento continuo ma anche di identificare e superare eventuali criticità.