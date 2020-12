Lamezia. Palazzo Nicotera verso la piena agibilità

A darne comunicazione l’ex sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, sulla propria pagina Facebook

Ecco le sue parole:

Priorità dell’amministrazione eletta è stata sin dall’inizio ridare piena agibilità a tutti gli immobili comunali.

Tra i tanti, sollecitato Palazzo Nicotera che costituisce fiore all’occhiello della nostra Città.

Oggi, con determinazioni dirigenziali nn. 1188 e 1189 si è proceduto a conferire incarico per l’aggiornamento della relazione geologica esistente e per la redazione del progetto strutturale per le realizzazione della scala antincendio e la successiva direzione dei lavori.

Tutti gli immobili comunali dovranno essere al più presto agibili e pienamente fruibili dai nostri giovani, dalle nostre associazioni e dai nostri concittadini.

Facciamo crescere Lamezia.