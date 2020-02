Lamezia. Parco Savutano: i lavori inizieranno quando la Provincia avrà i soldi

Lamezia. Quando inizieranno i lavori per completare l’eterna incompiuta del Parco Savutano alla periferia sud-ovest della città? Nessuna data, nessuna scadenza certa è stata fornita dal presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo.

Il presidente dell’ente intermedio nonchè sindaco della città capoluogo, nell’incontro avuto con la stampa nel salone municipale di via Perugini ha ribadito di non poter dare alcuna indicazione. Ciò in quanto le risorse per avviare i lavori di completamento dell’area verde ( 1,2 milioni di euro) dovranno essere reperite dalla vendita all’asta del patrimonio immobiliare della stessa Provincia. Ergo, finchè non si vende, i lavori non partono. Affiancato dal vicepresidente Antonio Montuoro e dall’architetto Gianmarco Plastino, Abramo ha illustrato il progetto del parco che si estende per 2,6 ettari. Oltre alla vegetazione già esistente saranno piantumate altre speci verdi resistenti al bioclima del territorio.

Il parco avrà un laghetto artificiale centrale, l’area fitness, quella per il gioco dedicata ai bambini e quella per il passeggio destinata ai cani. Ci saranno naturalmente tutti i servizi annessi, i parcheggi e sarà installato anche un sistema di videosorveglianza. L’anfiteatro già esistente sarà adibito a location per eventi pubblici di vario genere. Abramo ha puntualizzato che la gestione dell’area verde sarà affidata al Comune di Lamezia, rappresentato durante l’incontro dal sindaco Paolo Mascaro e dall’assessore alla Promozione del territorio Luisa Vaccaro. Red.