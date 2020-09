Lamezia. Il Partito Democratico incontra i cittadini di Zangarona

Nella domenica appena trascorsa il Partito Democratico di Lamezia ha lanciato il primo di una serie di incontri, nell’ambito della nuova iniziativa “Costruiamo il futuro dalle periferie”

Comunicato Stampa

Il PD Lametino torna quindi in mezzo alla gente e nelle piazze cittadine ad ascoltare e a farsi portavoce delle varie problematiche per poi a portarle tramite la consigliera di opposizione agli occhi di questa amministrazione, che dopo i vari proclami e la campagna elettorale sembra essere completamente miope rispetto alle periferie e ai problemi di chi le vive ogni giorno.

Il Partito Democratico, quindi, vuole ripartire e portare al centro dell’attenzione le periferie e le grandi zone popolari credendo fermamente nell’importanza territoriale delle stesse e della loro cura, in particolare dopo questa grave situazione del Covid-19 che innescherà sicuramente una grave crisi sociale dove le periferie saranno le vittime perfette, perché ospitano le fasce sociali più deboli, meno protette e meno ascoltate della popolazione.

Primo di questi incontri è stato quello di Zangarona, dove una delegazione del Partito ha incontrato gli abitanti del quartiere che hanno accolto positivamente l’evento e hanno parlato delle varie problematiche della zona, come ad esempio quello dei rifiuti, problema grave per la zona che vede i cittadini del quartiere con i bidoni stracolmi perché` degli abitanti delle zone coperte dalla raccolta differenziata vanno gettare i propri rifiuti in quelli di Zangarona, o ancora il problema dell’illuminazione pubblica carente, dove i pali pericolanti vengono abbattuti e non sostituiti lasciando quindi la zona senza illuminazione.

Il Partito Democratico è molto soddisfatto di questo evento e spera di poterlo riproporre nelle varie periferie e piazze della città, tornando nei territori che purtroppo vengono giorno dopo giorno per via della mancanza di ascolto e di attenzione umiliati e maltrattati, territori dei quali poi alla fine tutti si ricordano solo per trovare voti in campagna elettorale.