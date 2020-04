Lamezia. Pegna (Udc): “Funerale a Ciampa di Cavallo è episodio gravissimo: si faccia luce sulla vicenda”

LAMEZIA. Sul funeral show svoltosi a Ciampa di cavallo in piena violazione delle misure di prevenzione e sicurezza riguardante il regime di quarantena, cui tutto il Paese è sottoposto da settimane, interviene anche il consigliere comunale Ruggero Pegna ( Udc).

Di seguito la nota: “Il funerale celebrato a Lamezia Terme senza rispetto per le norme del decreto anti-contagio, alla presenza di numerose persone, è un episodio gravissimo – sottolinea Pegna – E’ necessario che si faccia chiarezza, si avviino le azioni giudiziarie del caso e si imponga il rispetto delle misure previste per evitare ogni rischio ad altri cittadini. Indipendentemente dal demonizzare un quartiere e i suoi abitanti, in cui risiedono famiglie rom, la violazione delle leggi e i comportamenti irresponsabili devono essere perseguiti senza se e senza ma. La condivisione del dolore per la scomparsa di un familiare o un amico – rimarca il consigliere dell’Udc – non può attenuare in qualche modo la gravità di quanto accaduto, senza rispetto dei principi di legalità, della salute dell’intera collettività e con grave danno anche all’immagine della città”.