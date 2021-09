Lamezia. Perdita d’acqua in via degli Svevi, nessuno interviene

Capizzaglie via Degli Svevi, perdita d’acqua per strada, nessuno interviene dopo la segnalazione!

Comunicato Stampa

Capizzaglie via Degli Svevi.Tubo rotto: cospicua perdita di acqua potabile in strada.

Alcuni cittadini questa mattina ci hanno mandato alcune foto di una perdita di acqua su un tratto di strada di via Degli Svevi.

L’associazione “Quartiere Capizzaglie” si è subito attivata a segnalare la problematica alla società LameziaMultiservizi che gestisce il servizio idrico e la manutenzione in città, ma purtroppo nessuno ancora è intervenuto a sistemare questa perdita di acqua pubblica sulla via segnalata.

Non è accettabile che i cittadini paghino bollette salate per il servizio idrico e poi il comune di Lamezia Terme e la società LameziaMultiservizi facciano perdere litri di acqua potabile in strada da questa mattina che poi gravano sulle tasche di tutti i cittadini e creano anche seri problemi sulle strade.

L’associazione “Quartiere Capizzaglie” quindi chiede nuovamente al Comune di Lamezia Terme e alla LameziaMultiservizi di intervenire urgentemente per sistemare la perdita.

Associazione Quartiere Capizzaglie