Lamezia. Piccioni: accelerare le pratiche di “bonus asili nido” per le famiglie

Diversi asili privati attendono autorizzazioni dal Comune

Comunicato Stampa

Ci giungono numerose segnalazioni da parte di famiglie che hanno presentato domanda per accedere al “bonus asilo nido 2021”, il sostegno economico per le rette dei bambini che frequentano gli asili nidi pubblici e privati autorizzati.

Diverse strutture private della nostra città, da quanto ci viene segnalato, sarebbero ancora in attesa di ricevere da parte del Comune le necessarie autorizzazioni, senza le quali l’Inps è impossibilitata a completare le procedure già presentate, con il rischio di far restare bloccate tante pratiche e non consentire a tante famiglie di usufruire del bonus.

Un’opportunità che, oltre a offrire un supporto economico alle famiglie con bambini, risponde a molteplici esigenze: basti pensare a tante mamme costrette a rinunciare al lavoro per l’impossibilità di iscrivere i propri figli all’asilo nido oppure al calo di iscrizione agli asili nido che si è registrato negli ultimi anni, con il conseguente contraccolpo economico ed occupazionale.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di affrontare con urgenza tale questione.

Le domande per poter accedere al bonus scadranno infatti a fine anno: i tempi, quindi, sono strettissimi.

Si accelerino dunque le procedure di verifica e autorizzazione, ovviamente nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti, per consentire alle famiglie lametine di essere messe nelle condizioni di accedere a un sostegno importante soprattutto in un momento economico difficile come quello che stiamo vivendo.

Rosario Piccioni

consigliere comunale Lamezia Bene Comune