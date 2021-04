Lamezia. Piccioni: ancora disservizi alla mensa scolastica

Commissari vigilino sulla qualità coinvolgendo le famiglie

Comunicato Stampa

Da alcuni giorni ci giungono nuovamente numerose segnalazioni sul servizio di mensa scolastica nelle nostre scuole cittadine.

Dalla scarsa cottura dei cibi alla qualità dei pasti, si registrano di nuovo in città i disagi già lamentati nei mesi scorsi e che abbiamo puntualmente denunciato.

Eppure da una ditta nuova e appena arrivata sarebbe stato lecito aspettarsi decisamente di più.

Rivolgo un appello ai commissari straordinari a vigilare perché la ditta aggiudicataria eroghi un servizio secondo gli standard richiesti e nel rispetto più intransigente possibile delle regole sulla qualità del cibo, la conservazione e tutto ciò che è previsto dal contratto.

Non è possibile, nel giro di poco tempo, ritrovarsi con gli stessi disservizi e le stesse carenze di qualità che toccano direttamente i nostri figli e la serenità delle famiglie. Invitiamo le famiglie e gli stessi dirigenti scolastici a vigilare e a segnalare laddove dovessero ripetersi situazioni simili.

Non è tollerabile di tirare a campare solo perché manca poco più di un mese alla fine dell’anno scolastico.

Colgo l’occasione per chiedere ai commissari di predisporre già dall’estate, in vista del prossimo anno scolastico, un servizio mensa efficiente e di qualità per i nostri figli, richiamando la ditta aggiudicataria alle sue responsabilità e attivando eventualmente meccanismi di verifica periodica della qualità dei cibi attraverso il coinvolgimento delle famiglie delle scuole cittadine.

Rosario Piccioni

(Lamezia Bene Comune)