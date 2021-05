Lamezia. Plastic free, volontari in azione per ripulire la spiaggia della Marinella

LAMEZIA. È in pieno svolgimento l’iniziativa “Plastic free” lungo la spiaggia della Marinella, sul litorale lametino. All’appello dell’Associazione Plastic Free Onlus hanno risposto decine di volontari che sono all’opera per ripulire il tratto di costa.

Il neo referente locale del sodalizio, Adriano Nero, coadiuvato dal referente provinciale Nicola Sestito, stanno guidando l’attività di raccolta della plastica e di altri rifiuti abbandonati lungo la spiaggia. Si tratta di iniziative ecologiche che sono già in essere in altre località del nostro Paese e che, per la prima volta, approdano anche sulla costa tirrenica calabrese.

Sono eventi di grande importanza che spesso vengono concertati anche in sinergia con gli enti locali. L’obiettivo è quello di rimuovere più spazzatura e plastica possibile, ma si vuole anche sensibilizzare la comunità verso le problematiche di salvaguardia ambientale. A questa prima manifestazione in località Marinella, perfettamente riuscita e condotta con gran successo, seguiranno altre iniziative simili in altri tratti della costa lametina.

I partecipanti, soci iscritti all’associazione ma anche i volontari del luogo, per ogni evento dovranno registrarsi sul portale dell’associazione, essere muniti di guanti da lavoro e cappellino. Dopo un breve momento di condivisione iniziale in cui vengono spiegate le modalità d’azione, i partecipanti si divideranno in gruppi di raccolta muniti di sacchi forniti dalla stessa associazione. Il materiale raccolto verrà conferito in un’apposita area adiacente al luogo di raccolta e, successivamente, rimosso dalle ditte di smaltimento rifiuti che operano nello specifico territorio comunale in cui l’iniziativa si svolge. Red.

(Foto Riccardo Cristiano)