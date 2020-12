Lamezia. Plesso secondaria “Ardito”: sospesa attività didattica in presenza

Il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Ardito – Don Bosco” Lorenzo Benincasa sospende le attività didattiche in presenza nel plesso della secondaria di 1° grado “Pietro Ardito”

La disposizione si è resa necessaria in quanto è stata accertata un caso di positività Covid-19 di una docente del corso D e casi di positività confermata di genitori di alunni che frequentano l’istituto.

Tutte le motivazioni sono spiegate in una circolare diffusa dallo stesso dirigente.

Il Dipartimento per l’Inclusione richiamando il DPCM 03.11.2020, art. 3 let. f, valuterà la possibilità d’intesa con le famiglie di svolgere attività in presenza per gli alunni con BES al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi un’effettiva inclusione scolastica.