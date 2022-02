Lamezia. Pnrr, Nuova Era presenta il Recovery Plan comunale

Ecco i progetti per rilanciare Lamezia

Comunicato Stampa

Un Recovery plan comunale, che metta a frutto tutte le opportunità offerte dal Pnrr per Lamezia Terme e si sviluppi sulle sei missioni contenute nel Piano nazionale rilancio e resilienza.

E’ questo il contributo che il movimento politico “Nuova Era”, guidato da Eugenio Guarascio, intende offrire alla città, dopo un attento approfondimento effettuato con tecnici ed esperti in progettazione comunitaria.

“Intercettare i finanziamenti di Next generation Eu – spiega Guarascio – che per la nostra città si aggirano attorno agli 800 milioni di euro deve essere un imperativo. Il primo step è sviluppare progetti coerenti alle finalità del Pnrr e per fare ciò diventa fondamentale la figura di un manager che affianchi e supporti la macchina burocratica in tutti gli step, dalla programmazione alla rendicontazione”.

Tutte le sei missioni del Pnrr possono essere sviluppate per il territorio lametino. Tra i settori che compongono il Piano, il Movimento Nuova Era ha individuato interventi mirati su digitalizzazione dell’apparato amministrativo della Pa, efficientamento energetico, valorizzazione delle Terme e realizzazione di un centro benessere ecosostenibile, rifacimento completo della rete idrica comunale, piano del colore sul corso Numistrano.

Vi sono poi una serie di progetti che vedono Lamezia capofila di una rete di Comuni vicini e sviluppano, dunque, la vocazione della città come centro funzionale e logistico dell’intera Calabria.

In questa direzione vanno la realizzazione dell’intermodabilità stazione ferroviaria-aeroporto con un collegamento tra i due scali; la modernizzazione della Statale 18 che va da Amantea a Pizzo con la creazione di una grande pista ciclabile condivisa con gli altri comuni della Riviera dei tramonti; un centro di filiera e di ricerca sull’agricoltura e le biodiversità.

Questi sono solo alcuni dei progetti ricadenti nelle 6 Missioni da integrare con quelli che saranno messi in campo dagli altri enti istituzionali e che già prevedono per Lamezia interventi ad esempio per l’ammodernamento della rete ospedaliera e della medicina territoriale.

Il Recovery plan comunale di “Nuova Era” sarà al centro di un’imminente iniziativa in città, finalizzata a raccogliere nuovi contributi e creare le necessarie premesse di consapevolezza e condivisione.