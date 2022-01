Lamezia. Polizia municipale in prima linea nonostante la carenza d’organico

LAMEZIA. Presentato in conferenza stampa il report delle attività svolte dalla polizia municipale durante il 2021. A illustrare quanto realizzato e le iniziative in itinere il comandante Maurizio Marino affiancato dal colonnello Aldo Rubino. A rappresentare l’amministrazione comunale il sindaco Paolo Mascaro e il vice Antonello Bevilacqua.

Per il corpo dei vigili urbani un impegno a tutto tondo e su tutti i fronti: dal contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole alla tutela ambientale, dalla regolamentazione del traffico urbano al controllo sui cantieri, dagli incontri formativi nelle scuole e per le associazioni ai controlli degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici in genere. Un lavoro capillare e quotidiano svolto senza sosta e con grandi difficoltà vista la grave carenza d’organico. Marino ha ribadito che durante l’anno passato sono stati effettuati 10.519 accertamenti e sono state comminate sanzioni amministrative per 550 mila euro. L’auspicio è che dopo l’approvazione del fabbisogno del personale l’ente comunale possa effettuare nuove assunzioni e quindi avere a disposizione nuove unità di personale per svolgere al meglio le varie mansioni. Mascaro e Bevilacqua hanno plaudito al lavoro svolto dal corpo di polizia municipale ed hanno lanciato l’ennesimo monito-appello, invitando i lametini ad avere senso civico, ad avere cura della propria città. Dal decoro urbano al corretto comportamento nello smaltimento dei rifiuti, all’osservanza del codice della strada. “Non amiamo le sanzioni – ha sentenziato Mascaro – ma saremo costretti a farle se si persevererà nell’assumere comportamenti illeciti e incivili”.

(In allegato il report polizia-locale-lamezia-resoconto-2021 illustrato in conferenza stampa)