Vittima del dovere

Lunedì 10 maggio, alle ore 11, presso il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, il Questore della Provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, deporrà un cuscino di fiori alla lapide dei caduti della Polizia di Stato, in ricordo del Vice Sovrintendente Pietro Caligiuri, Medaglia d’Oro al Valor Civile, deceduto in servizio a seguito delle ferite riportate in un conflitto a fuoco con un malvivente il 10 maggio 1996 a Serrastretta.

Alla breve cerimonia commemorativa, che si svolgerà in maniera molto raccolta nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa vigente, prenderanno parte la moglie e i figli del Caduto nonché il Dirigente del Commissariato di P.S. dott. Raffaele Pelliccia e il cappellano della Polizia di Stato Don Biagio Maimone.

Sono stati invitati a partecipare al momento di raccoglimento, i Segretari Provinciali delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e una rappresentanza dell’ANPS.