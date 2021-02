Lamezia. Polo “Rambaldi” partecipa alla Settima Edizione del Corso di approfondimento in Matematica e Informatica

Il Dipartimento di Matematica del Polo Tecnologico “Rambaldi” di Lamezia Terme lo scorso novembre, su invito dell’UNICAL, ha selezionato un gruppo di 30 studenti per partecipare gratuitamente alla Settima Edizione del Corso di Approfondimento in Matematica e Informatica, dal titolo “Problemi, strategie, algoritmi e soluzioni”

Il corso, iniziato il 13 novembre dello scorso anno, si concluderà il 19 marzo prossimo ed è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado che intraprenderanno gli studi universitari in ambito scientifico.

Individuare il giusto corso accademico e anche un ateneo qualificato, infatti, non è una scelta semplice. Il rischio di sbagliare è alto e la conseguenza potrebbe essere quella di demotivarsi, di perdere tempo, di fare una scelta errata e, molto spesso, di abbandonare gli studi.

Ed è proprio per evitare tutto questo che il Polo Tecnologico “Rambaldi” offre ai propri studenti la possibilità di affacciarsi al mondo accademico già durante il quinto anno, invitando i ragazzi a partecipare agli eventi che i vari atenei d’Italia attivano per promuovere la propria offerta formativa.

Questi alcuni degli obiettivi del corso proposto dall’UNICAL, che prevede 14 incontri settimanali, ciascuno della durata di tre ore: perfezionare le competenze di base degli studenti introducendoli agli studi universitari in Matematica e Informatica; sviluppare competenze necessarie per il superamento dei test di ingresso ai corsi di Studio di tipo scientifico, per la partecipazione alle Gare di eccellenza in Matematica e Informatica, per la partecipazione al concorso a borse di studio INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica), per l’iscrizione ai corsi di laurea in Matematica o Informatica; potenziare la sinergia tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e gli Istituti di Istruzione Superiore della Regione Calabria; informare sulla procedura di iscrizione all’UNICAL; chiarire le modalità di erogazione del test TOLC-I per l’ammissione ai corsi di studio ad indirizzo tecnico-scientifico, tra cui Matematica e Informatica; sviluppare e potenziare le competenze per il superamento dei Test sulla piattaforma WWW.CISIAONLINE.IT finalizzati alla valutazione delle competenze base richieste per l’accesso alle varie Università italiane.

L’attenzione del Polo Tecnologico “Rambaldi” nei confronti del futuro dei propri studenti, quindi, non è dimostrata solo nella fase dell’Orientamento in Entrata, cioè la fase di accoglienza che vede il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, ma si riscontra ancor di più nell’Orientamento in Uscita, cioè nella delicatissima fase della scelta di un indirizzo universitario, in cui la scuola accompagna e supporta i diplomandi nel comprendere quale sia il corso accademico che maggiormente rispecchi i rispettivi interessi. Ecco perché il Polo Tecnologico “Rambaldi” aderisce a varie iniziative come, ad esempio, convegni e fiere on line, stand virtuali, concorsi, webinar, corsi specifici di orientamento per poter conoscere le tante opportunità che le università propongono ai ragazzi che si accingono ad entrare nel mondo accademico.