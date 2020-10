Lamezia. Positiva al Covid un’insegnante originaria di San Mazzeo

LAMEZIA. E’ risultata positiva al Covid un’insegnante originaria di San Mazzeo, frazione di Conflenti. A darne conferma il dipartimento di Prevenzione dell’Asp diretto dal dottor Giuseppe Caparello

Dalle indiscrezioni emerse sembrerebbe che la donna si sia recata in ospedale a Catanzaro per fare degli esami diagnostici. Prima di sottoporsi alle visite prescritte ha dovuto obbligatoriamente effettuare l’esame del tampone che ha dato esito positivo. Da ciò l’allarme scattato fra medici e infermieri con cui la donna era stata in contatto.