Lamezia. Premio Astrea 2021: una festa per la legalità, un inno alla cultura

Premio Astrea 2021. Grande attesa per la manifestazione di sabato prossimo: una festa per la legalità, la giustizia e un inno alla cultura.

LAMEZIA. La terza edizione del Premio nazionale Astrea è in programma per sabato prossimo, 11 dicembre alle 20:30, al Teatro Comunale Grandinetti. A ricevere il premio Astrea saranno il presidente della commissione nazionale Antimafia, senatore Nicola Morra; il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto; il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia; sarà presente la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci. Premiati anche il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo e il questore della Provincia di Catanzaro Mario Agricola.

In particolare il riconoscimento sarà dedicato alle forze dell’ordine per l’impegno e la dedizione con cui difendono quotidianamente la comunità. In loro rappresentanza riceveranno il premio il generale di brigata della Guardia di finanza Calabria Guido Mario Geremia e il comandante generale Carabinieri Legione Calabria, Pietro Francesco Salsano. Saranno ricordate anche due vittime di ‘ndrangheta: il piccolo Domenico Gabriele (Dodo’) di Crotone e Antonino Polifroni di Varapodio. Per la sezione giornalismo sarà premiata Lilli Gruber, nota giornalista e scrittrice; per lo spettacolo riceverà il Premio Astrea Gianvito Casadonte, direttore artistico del Magna Greacia Film Festival; la sezione cultura vedrà premiato il letterato Francesco Polopoli. Per la ricerca nel campo dell’implantologia odontoiatrica riceverà il premio il dottor Ennio Calabria. Premio alla memoria per il magistrato Giulio Sandro Garofalo, già presidente del tribunale di Lamezia.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa nel salone municipale di Lamezia dalla presidente del premio Piera Dastoli e dal direttore artistico Massimo Mercuri; presenti il sindaco Paolo Mascaro e l’assessore allo Spettacolo Luisa Vaccaro. I promotori dell’iniziativa hanno rimarcato il fatto che la manifestazione ha come fil rouge dei principi che sono universali, ovvero legalità e giustizia.

Due ideali che, in un territorio difficile come quello calabrese, è sempre più arduo difendere e affermare. Ma le tante problematiche non sono un deterrente, anzi, diventano uno sprone a perseguire questo cammino valorizzando anche le tante personalità che ogni giorno si battono per lo Stato di diritto.

Il sindaco Mascaro e l’assessore Vaccaro hanno sottolineato il fatto che una iniziativa culturale di tale caratura sia ospitata dalla città di Lamezia. Un evento che vedrà la partecipazione di personalità illustri che si sono distinte nei diversi ambiti della società. Ciò, in una città che registra un fermento culturale di notevole importanza, espressione di una forte rinascita nonostante la crisi pandemica che ancora ci affligge.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Calabria, Consiglio Regionale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Camera di Commercio di Catanzaro, Comune di Lamezia Terme, Epli Nazionale (ente proloco italiane); oltre a numerosi partner privati ed associazioni. La serata si svolgerà nella piena osservanza delle disposizioni anti-Covid vigenti; l’ingresso è libero.