Lamezia. Preoccupazione dei cittadini di San Teodoro sul periodo di fermo del Parco Pedichiusa

Grande preoccupazione esprimono i cittadini di San Teodoro di Lamezia Terme per il lungo periodo di fermo che interessa il Parco Pedichiusa

Comunicato Stampa

Gli abitanti della zona hanno pregato l’associazione nazionale di Italia Nostra di far conoscere lo stato di amarezza che serpeggia.

C’è il pericolo, sottolineano i cittadini, di trovarsi, dopo aver speso una montagna di quattrini, di fronte ad un’altra incompiuta.

Lamezia Terme è ricca di opere incompiute e in alcuni casi opere completate e lasciate morire.

Un torto questo al buon senso ma anche all’etica e al buongoverno.

Le ultime notizie fatte trapelare dall’amministrazione comunale lasciano molto scetticismo.

I cittadini di San San Teodoro sono convinti che l’ascensore previsto per raggiungere il castello normanno svevo, chiuso per incapacità e incompetenza, non si realizzerà ma sollecitano che prima delle prossime piogge si ponga tutto in sicurezza per non creare seri problemi alla gente del luogo e non solo.

Giuseppe Gigliotti

Presidente Italia Nostra Lamezia Terme

Franco Falvo ingegnere e socio di Italia Nostra Lamezia Terme