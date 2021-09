Lamezia, presentata la stagione 2021/2022 della Lucky Friends

Il 21 settembre 2021 al Center Lucky Friends riparte con l’assemblea dei soci una nuova avventura e una nuova stagione dei ragazzi della Lucky Friends, Tycke Sport e delle Mamas Lucky

Premesso che l’anno si è appena concluso con tante soddisfazioni e soprattutto quella che sembrava irraggiungibile, ma grazie al sostenitore Pasquale Rocca con l’assunzione di due ragazzi speciali Cristian e Stefano alle “109 Officine” Restaurant di Lamezia Terme, è diventata realtà per tutti, ovvero l’occupazione lavorativa di persone con disabilità.

La decima stagione è stata presentata nel corso dell’assemblea dei soci dal Presidente Rosario Cortese. Nuove attività in arrivo tra le quali l’apertura dell’ “Indipendence day” con il prolungamento della giornata per una maggiore indipendenza ed autonomia dei ragazzi nel attività della vita quotidiana, come preparare il pranzo autonomamente e riordino e vivere la città.

Quindi la “Carcity Lucky” una navetta-minibus per condividere i momenti della giornata; insieme si partirà e rientrerà insieme dalle proprie case con un pullmino donato da amici sostenitori all’associazione.

Saranno programmate inoltre giornate screening di ortopedia, MOC, Odontoiatria, endocrinologia ed oculistica che periodicamente, secondo le specializzazione, visiteranno gratuitamente gli atleti e familiari come quello cardiologico grazie alla immensa disponibilità della Dott.ssa Montesanti.

Ancora appuntamenti mensili con convegni e dibattuti su tante tematiche che circondano la nostra realtà come alimentazione, bullismo, counseling con il dottor Di Cello, insieme ai suoi collaboratori, che avrà il compito da ottobre di coordinare i laboratori della mattina.

“E’ stato presentato – precisano – alla nutrita Assemblea Soci, il programma con la partecipazione degli Atleti Speciali Lucky Friends e le associazioni del territorio nelle varie tappe Special Olympics Italia european week di volley, football e basketball; e poi le Atlete della Coach Mancuso e con i Volontari, al memorial Internazionale Trofeo “Zita Peratti “Genova di Ginnastica Ritmica Special Olympics; oltre agli eventi “Tutti in campo contro la Leucemia” dell’ aps “Per sempre Gianfranco Alessandrini” ed “Accendiamo il Rispetto” Polizia di Stato, AbbVie ed il Direttore Candido Grande della Top Volley Cisterna” ed ancora saremo presenti ai Nazionali SOI a giugno 2022 a Torino”.

Infine afferma il vice direttore regionale La Chimea saranno organizzati eventi con le Scuole Superiori, Istituti Compresivi ed Associazioni di Volontariato, Scout e con lo CSEN e conclude che le attività riprenderanno il 4 ottobre 2021 da Lunedi a Sabato dalle 9:00 alle 20:30 con i vari workshop, sarà un anno ricco d’impegni e di forti emozioni come sempre in città e non solo.