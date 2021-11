Lamezia. Presentato lo spettacolo musicale “Basta odio”

È stato presentato, nella Sala Consiliare “G. Napolitano”, lo spettacolo musicale Basta odio, organizzato dall’Associazione Spettacolari con il patrocinio del Comune e che andrà in scena l’8 dicembre al Teatro Grandinetti dalle ore 17:30

Il progetto ha come fondatore Maurizio Sirianni che si avvale però, della attiva e fattiva collaborazione di numerose associazioni tra le quali, Libera, Anci, Arci, Azi one cattolica, Croce rossa italiana, Unicef, Unpli, Acli, Carithas etc.

Tra i fautori dell’iniziativa vi è la Music Art Service di Tonino Sirianni, come reso noto da Massimo Mercuri moderatore della conferenza stampa.

L’iniziativa si pone come monito sulla necessità di promuovere un’umanità che non può e non deve, per sua naturale essenza, essere associata a sentimenti quali l’odio, il razzismo, l’indifferenza.

Il potere della musica e dell’arte in generale, come occasione per sostenere la campagna di sensibilizzazione a riscoprirsi tutti parte di una medesima storia, che deve trovare nel tempo presente la sua forza e nel futuro speranza di nutrimento umano, questo è il messaggio che vuole mandare tramite l’esibizione sul palco di brani italiani (Bertoli, De Andrè, Gaber, Mannoia, Martini, etc) e messaggi video dedicati al tema.

«L’associazione – ha sottolineato l’ideatore, Maurizio Sirianni – ha come mission proprio quello di inviare messaggi importanti ma spesso scomodi, a favore dell’umanità senza paura e senza inibizione perché il bello ed il buono hanno bisogno di essere testimoniati e celebrati».

L’invito a partecipare è stato dato anche dal Sindaco Paolo Mascaro e dall’assessore Luisa Vaccaro, i quali hanno sposato l’iniziativa fin da subito proprio per i messaggi ed i valori che vuole trasmettere.

L’ingresso è gratuito su invito che può essere ritirato da uno degli sponsor della manifestazione.