Lamezia. Presentazione del romanzo di Daniela Grandinetti “Le mani in tasca”

Si terrà mercoledì 29 luglio alle ore 21:00 al Lissania Garden la presentazione del nuovo romanzo di Daniela Grandinetti

Una storia scritta a quarant’anni dalla strage di Bologna in cui la protagonista, Oriana Bellandi, fin da bambina, matura la consapevolezza di non poter sopportare alcuna ingiustizia.

Per sfuggire all’oppressione della gabbia provinciale, decide di frequentare l’Università di Bologna: è il periodo delle occupazioni studentesche, dei sogni e delle utopie di una generazione che negli anni Settanta fa sentire con prepotenza la propria voce. Una voce che si dirama in più direzioni, assumendo toni anche estremi e drammatici.

Dario è un giovane timido, perduto in un mondo tutto suo. La sua vita universitaria è diversa, distante dall’epicentro del caos, incanalata verso la passione per il teatro.

È proprio nel mondo del teatro che Oriana e Dario incrociano i rispettivi destini; lei vive la recitazione come un’azione politica, un diversivo che presto finisce per andarle stretto, poiché gli ideali la portano lontano dalle ambizioni personali; per il ragazzo, invece, il palcoscenico diventa l’unico punto di connessione con la giovane attrice, per la quale prova un sentimento sempre più divorante.

I loro ricordi costruiscono un reticolo di bivi, di scelte e di fatalità che finiscono per delineare due esistenze intense, indissolubilmente legate a una delle stragi più controverse della recente storia del nostro Paese.

Dialogheranno con l’autrice i giornalisti Maria Chiara Caruso e Salvatore D’Elia.

La serata vedrà anche la partecipazione di Maurizio Grandinetti (Docente al Conservatorio di Como) alla chitarra e Giulia Grandinetti al violino.

Posti a sedere limitati secondo le regole del distanziamento sociale.