Lamezia. Presidente consiglio istituto Ardito-Don Bosco: posticipare il rientro in classe

A tal fine, e in continuità della funzione di Presidente del Consiglio di Istituto, chiedo ai sensi della normativa vigente prevista, con la modalità dell’accesso civico, di prendere immediata visione previa esibizione della relativa documentazione, in particolare:

 di conoscere i numeri effettivi dei contagi e/o dei soggetti posti in quarantena e/o quanto possa rendere edotto i genitori dei numeri e dell’andamento della pandemia in generale all’interno della scuola;

Chiedo altresì, in via precauzionale e tenuto conto dell’emergenza attuale, in via eccezionale ed urgente, in deroga alle disposizioni governative che con tutta evidenza non possono allo stato garantire quella tutela in vista della quale sono state emanate per carenza assoluta dei presupposti necessari:

 il differimento dell’apertura scolastica in presenza e l’attivazione della DAD fino a quando il quadro pandemico non sarà chiarito nei numeri e nella garanzia dell’effettiva immediata attivazione dei mezzi di tutela, di prevenzione e cura della popolazione, degli studenti in particolare e della comunità scolastica nella sua complessità e vastità.

Voglia pertanto valutare la presente richiesta e adottare i provvedimenti conseguenti e indifferibili che la particolarità della situazione pandemica richiede in mancanza dei quali, le famiglie e gli alunni, si reputeranno sollevati da qualsivoglia responsabilità sulla scorta di quanto sin qui considerato e richiesto non potrà – con tutta evidenza – essere a loro direttamente imputabile.

Nicola Mastroianni

Presidente del Consiglio d’Istituto

Istituto Comprensivo Ardito-Don Bosco Lamezia Terme