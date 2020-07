Lamezia. Presunti brogli elettorali: il Tar rinvia l’udienza al dicembre 2020

Presunti brogli elettorali alle comunali del novembre 2019, il Tar rinvia l’udienza al 15 dicembre 2020

A proposito del ricorso presentato da Silvio Zizza, già candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria rinvia l’udienza alla data del 15 dicembre 2020.

Lo ha deciso il Tar nella camera di consiglio del 29 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza (secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020) e dal decreto del presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria 25/2020.

L’ordinanza in merito porta la fima del presidente Giovanni Iannini; del referendario Francesca Goggiamani; del referendario estensore Martina Arrivi.

