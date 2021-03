Lamezia. Primo volo inaugurale per l’Embraer Martina di Ego Airways

LAMEZIA. È atterrato nel primo pomeriggio alle 14.09 l’Embraer 190 “Martina” della compagnia Ego Airways che, col primo volo inaugurale di oggi, inizia la sua collaborazione con Sacal e con lo scalo internazionale di Lamezia.

La programmazione completa di Ego Airways inizierà il 28 maggio prossimo e comprenderà le rotte domestiche da e per gli aeroporti di Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme, Parma e Roma. A queste destinazioni se ne aggiungeranno altre: si tratta di una serie di destinazioni tipicamente estive, sia in Italia (come Olbia in Sardegna) che all’estero (come Ibiza alle Baleari e Mikonos in Grecia).

Il battesimo ufficiale di Ego Airways, la nuova compagnia aerea Made in Italy, è iniziato stamattina da Catania da dove l’Embraer Martina è decollato con destinazione Parma. Dall’Emilia l’aereo è poi ripartito alla volta di Lamezia dove, all’arrivo in pista, è stato accolto dalla scenografica cerimonia del ‘water cannon’. Per quanto riguarda le tariffe si può scegliere tra la ‘Just Go’ e la ‘Private’, che si differenziano principalmente per tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le ancillary a pagamento proposte dalla compagnia.

Società nata il 29 luglio 2019, Ego Airways è una compagnia aerea italiana, fondata da un gruppo di esperti con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico. La flotta è attualmente composta da due velivoli (Embraer 190), con Forlì e Catania come hub di riferimento. Tra i valori che guidano la compagnia aerea: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività. A viaggiare sul primo volo per Lamezia c’erano Marco Busca, presidente della società e Matteo Bonecchi, ideatore e fondatore di Ego Airways; a bordo anche Giulio De Metrio, presidente Sacal. Red.