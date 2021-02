Lamezia. Progetto vita indipendente: fondi mai utilizzati, la Regione ne chiede la restituzione

Lamezia. Mai utilizzati i fondi per il progetto di vita indipendente: la Regione Calabria rivuole indietro 40mila euro più gli interessi.

Il dipartimento tutela della salute e servizi sociali e sociosanitari della Regione Calabria intima all’Ambito territoriale di Lamezia Terme l’immediata restituzione, entro trenta giorni, della somma di 40 mila euro oltre gli interessi legali maturati (Decreto vita indipendente). Tale somma era stata concessa per la realizzazione delle attività del progetto in tema di vita indipendente ed inclusione nella società, delle persone con disabilità per l’annualità 2014. Il progetto in questione era stato presentato dallo stesso Ambito territoriale. La Regione chiede la restituzione della somma a causa del mancato adempimento delle clausole di cui al protocollo d’intesa sottoscritto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Calabria in data 19 dicembre 2014.