Lamezia. Proiezione del film Bohemian Rhapsody a cura di UNA

La rassegna dell’associazione UNA apre il 2020 con uno dei film che ha sbancato ai botteghini di tutto il mondo e che ha fatto incetta di premi agli Oscar e ai Golden Globe nel 2019

Si tratta di Bohemian Rhapsody di Brian Singer, un film di cui si è discusso molto, non solo perché ha ricostruito la storia di una band iconica e immortale come i Queen, ma perché è riuscito a regalarci una meravigliosa interpretazione di un artista inimitabile come Freddy Mercury.

Nei panni del frontman dei Queen troviamo Rami Malek – tra i favoriti per l’Oscar come migliore attore – che con la sua capacità camaleontica ci ha fatto dimenticare di non essere il vero Mercury; ha azzeccato look, atteggiamenti e l’anima di uno dei cantanti più amati di sempre. La sua è un’interpretazione che, oltre a colpirci nel cuore, rimarrà nella storia del cinema.

Bohemian Rhapsody verrà proiettato questa sera alle 20:30 nell’auditorium della scuola media Pitagora di Lamezia Terme, in via Tommaso Fusco.

Un film da vedere in lingua originale per non perdere l’autenticità della storia.

Il film sarà sottotitolato in italiano.

Per avere informazioni sulla rassegna è possibile contattare l’associazione UNA tramite i canali social, come Facebook: UNA associazione culturale o via mail unassociazione@gmail.com.

UNA associazione culturale