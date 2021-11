Lamezia. Proseguono lavori adeguamento impianto distribuzione “Bella Alto”

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che stanno proseguendo i lavori di adeguamento degli impianti di distribuzione dell’acqua potabile nel centro di Nicastro – Lamezia

Una squadra di tecnici, nella giornata odierna, sarà impegnata con le operazioni di posa e installo dei nuovi pezzi speciali sul sistema di distribuzione dell’acqua potabile al servizio delle utenze situate a valle del C/so Numistrano.

A tal scopo sarà necessario interrompere, temporaneamente, la fornitura idrica.

Si prevede che, per il completamento dei lavori, siano necessarie alcune ore. Il ripristino del sevizio resta, in ogni caso, subordinato al completamento dell’intervento, il quale sarà condotto con celerità per evitare di arrecare eccessivi disagi alla popolazione interessata.

Le zone sono quelle di: Via Lissania, Via P. Celli, Salita F.lli Maruca, Via Mons. Vittorio Moietta, Via Garibaldi, Corso Numistrano, Piazza S. Giovanni, Via San Giovanni, Via S. Notaro, Ponte S. Antonio, Piazzale S. Antonio e Via Padre Pio di Pietrelcina.