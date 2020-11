Lamezia. Proseguono i lavori per il ripristino del manto stradale

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme informa che in questa settimana sono continuati i lavori per il ripristino del manto stradale in alcune zone della città particolarmente dissestate

Nonostante le numerose criticità – fa sapere l’Assessore alla Manutenzione ed alla Viabilità, ing. Dattilo – legate all’emergenza Covid-19, ed alla conseguente ricaduta sull’organizzazione degli uffici comunali, si è proceduto con intenso lavoro ai seguenti interventi di manutenzione stradale:

completamento lavori sulla strada comunale Caronte-Acquafredda (tratti più a monte, previsti nel progetto dedicato);

scarifica e bitumazione tratto dissestato di via Madonna della Spina;

scarifica e bitumazione (lavori in corso) di via Benedetto Musolino;

scarifica piazzetta Tommaso Campanella (da bitumare).

In alcune zone i lavori non sono conclusi ma ciò avverrà in tempi non troppo lunghi per evitare di arrecare ulteriori fastidi ai cittadini che ringraziamo per la collaborazione e lo spirito di condivisione.