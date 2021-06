Lamezia. Protesta davanti al Comune

Uffici comunali affetti da paralisi cronica

Lamezia. Burocrazia farraginosa, pratiche ferme da mesi, conoscenza approssimativa delle nuove normative soprattutto riguardo al bonus energetico disposto dal governo nazionale. E, ‘dulcis in fundo’ una dirigenza comunale che si diverte a fare i dispettucci. Queste le pesanti accuse di un gruppo di professionisti lametini nei confronti dell’apparato amministrativo comunale. Un dissenso forte espresso sotto forma di protesta proprio nel piazzale del municipio di via Perugini. A capitanare la protesta l’ingegnere Pasquale Matarazzo che in passato è stato anche sindaco della città.