Lamezia. Pubblicato avviso per l’iscrizione agli asili nido comunali

Pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Lamezia Terme l’avviso per l’iscrizione agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020/2021

Come si evince dall’avviso, reso noto dal sindaco Paolo Mascaro sulla propria pagina Facebook, le domande dovranno essere presentate entro giorni 15 dalla data di pubblicazione (08 luglio 2020).

La capacità ospitativa è pari a 40 posti per l’asilo nido di Via Conforti, 26 posti per l’asilo nido di Via Spartivento e 26 posti per l’asilo nido di Via Giovanni XXIII.

Ammessi a beneficiare del servizio bambini di età compresa tra 0 e 3 anni residenti nel Comune di Lamezia Terme.