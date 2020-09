Lamezia. Pulizia plessi Nicotera-Costabile, dirigente si rivolge a Malgrado Tutto

Appello su Facebook da parte della dirigente scolastica Maria Angela Bilotti

Di seguito il post:

Raffaello Conte, l’I.C. Nicotera Costabile, nella persona del dirigente scolastico Maria Angela Bilotti, chiede a Lei un aiuto ed un supporto per avviare dignitosamente l’a.s. 2020/2021.

Abbiamo fatto tutto quanto era in nostro potere e competenza, avvalendoci anche dell’aiuto fattivo di genitori straordinariamente collaborativi ma, nonostante ripetute segnalazioni a chi di competenza, alcuni dei nostri 11 plessi necessitano, ancora ad oggi, a soli 9 giorni dall’apertura, di urgenti interventi di pulizia e riassetto di alcune pertinenze esterne agli edifici.

Le nostre famiglie e i nostri allievi non meritano di trovare erba alta nei giardini ed in prossimitá dei cancelli il primo giorno di scuola. Le scriviamo fiduciosi di poter avere un riscontro e l’occasione è gradita per complimentarci con lei per tutto quello che ha fatto e fará per la nostra città.