Lamezia. Quartiere Capizzaglie: necessaria pulizia alveo fiumi

Con l’arrivo dell’autunno c’è bisogno urgentemente che vengano puliti gli alvei dei nostri fiumi

Comunicato Stampa

Il nostro appello è rivolto al Comune di Lamezia Terme affinché facciano con la massima urgenza la manutenzione degli alvei dei fiumi che attraversano la nostra città, per evitare che si verifichino degli allagamenti su abitazioni e strade del nostro territorio.

Oggi pomeriggio abbiamo ricevuto alcune foto di alcuni cittadini di via Guido Dorso in località Lagani, che sono molto preoccupati per la loro sicurezza, visto che è in arrivo la stagione delle piogge e gli alvei dei fiumi si presentano così.