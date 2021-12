Lamezia. “Quartiere Capizzaglie”: via G. Amendola resta ancora al buio

Sono passati ormai tanti mesi ma i lampioni della pubblica illuminazione in via G. Amendola, accanto la scuola media “Don Saverio Gatti “, ancora non funzionano, lasciando al buio i residenti di tale via

Comunicato Stampa

L’associazione “Quartiere Capizzaglie” più volte ha segnalato agli uffici comunali della pubblica illuminazione e alla Lamezia Multiservizi che è incaricata alla manutenzione ordinaria, ma ancora nessun intervento di sistemazione dell’impianto d’illuminazione è stato attuato.

I residenti più volte ci hanno contattato per manifestare la loro rabbia e dissapunto per l’abbandono e la mancanza della sicurezza stradale in questa zona della città.

Il nostro appello è indirizzato all’ammistrazione comunale di Lamezia Terme affinché venga ripristinato l’impianto della pubblica illuminazione sulla via citata.