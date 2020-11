Lamezia. Registrati 12 nuovi casi di persone positive al Covid-19

Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, sui suoi canali social, ha informato la cittadinanza riguardo ai casi di positività al Covid-19

Ecco di seguito il suo post:

Comunicati oggi dall’ASP 12 nuovi casi di positività, posti tutti in isolamento domiciliare; 2 di essi appartengono al medesimo nucleo familiare.

Al momento, dalle comunicazioni UFFICIALI ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 129 attualmente positivi, di cui 2 ricoveri e 127 isolamenti domiciliari.

Si ribadisce ancora che il Comune non può che comunicare ed aggiornare in tempo reale unicamente i dati ufficialmente provenienti, sia in termini di positività che di guarigioni, dall’ASP.