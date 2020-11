Lamezia. Registrati 3 nuovi casi di positività al Covid-19

Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, sui suoi canali social, ha informato la cittadinanza riguardo ai casi di positività al Covid-19

Ecco di seguito il suo post:

Comunicati oggi dall’ASP 3 nuovi casi di positività, con isolamento domiciliare; 2 appartengono al medesimo nucleo familiare.

Comunicata, altresì, la guarigione di 5 persone in precedenza riscontrate positive.

Al momento, dalle comunicazioni UFFICIALI ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 209 attualmente positivi; si è in attesa di notizie più precise richieste all’ASP in ordine all’esatto numero di residenti a Lamezia che siano attualmente ricoverati che dovrebbero comunque essere poche unità.