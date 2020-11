Lamezia. Registrati altri 2 casi di positività al Covid-19

Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, sui suoi canali social, ha informato la cittadinanza riguardo ai casi di positività al Covid-19

Ecco di seguito il suo post:

Comunicati oggi dall’ASP 20 nuovi casi di positività, (2 più 18 comunicati in precedenza) posti in isolamento domiciliare; per 2 casi si tratta di medesimo nucleo familiare; per 2 casi si tratta di medesimo nucleo familiare.

Al momento, non sono state segnalate altre positività di soggetti residenti o dimoranti nel campo Rom di Scordovillo.

Comunicata, altresì, la guarigione di un soggetto in precedenza dichiarato positivo.

Al momento, dalle comunicazioni UFFICIALI ricevute dal Comune, in Città si hanno, quindi, 206 attualmente positivi; si è in attesa di notizie più precise richieste all’ASP in ordine all’esatto numero di residenti a Lamezia che siano attualmente ricoverati che dovrebbero comunque essere poche unità.

Si ribadisce ancora che il Comune non può che comunicare ed aggiornare in tempo reale unicamente i dati ufficialmente provenienti, sia in termini di positività che di guarigioni, dall’ASP.