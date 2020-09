Lamezia. Registrati due casi di positività al Covid-19

Due persone di Lamezia sono risultate positive al tampone nelle ultime 24 ore

Il primo, ha avvertito qualche sintomo e, sottoposto a controlli, è risultato positivo. Ha quindi fatto una ricostruzione per risalire ai possibili contatti e in questo momento sono sotto esame 10 tamponi relativi ad altrettante persone che potrebbero essere state contagiate. L’ASP ha comunque tutta la situazione sotto controllo.

Il secondo caso è relativo ad un cittadino straniero residente in città il cui tampone è stato processato nel cosentino. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni, per lui e la sua famiglia è stata predisposta la quarantena obbligatoria.

red.