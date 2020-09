Lamezia. Registrato nuovo caso di persona positiva al Coronavirus

A darne annuncio, ancora una volta, il sindaco Mascaro sui suoi canali social:

comunicato nella giornata di oggi altro caso positivo le cui condizioni di salute sono buone e trovasi, quindi, in isolamento domiciliare.

Ad oggi in Città si hanno 18 casi, di cui 2 ricoveri (stante il successivo ricovero di persona in precedenza in isolamento domiciliare) e 16 isolamenti domiciliari:

2 per rientro da altra Regione;

5 appartenenti ad unico nucleo familiare con contagio avvenuto in altro Comune;

8 per contagio con persona proveniente da altra Regione;

1 la cui causa di trasmissione del virus e’ in via di accertamento;

2 rientri dall’estero.