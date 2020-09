Lamezia. Residenti di via Leone provvedono alla pulizia di sterpaglie

Nella giornata di oggi i residenti di Via Dario Leone (ex c.da Richetti) hanno autonomamente provveduto alla pulizia della strada dalle sterpaglie e da detriti presenti sul manto stradale

Il comune non ha provveduto alla pulizia dell’ ex c.da Richetti, costringendo i residenti a provvedere autonomamente.

Sono tanti i luoghi della città oggetto di scarico di rifiuti nonostante la rimozione dei bidoni di immondizia e l’avvio della differenziata porta a porta.

È il caso di una delle strade secondarie di Lamezia, via Dario Leone ex c.da Richetti, di facile attacco per gli incivili che, complice la riservatezza dei luoghi, si sbarazzano senza senso civico di qualsiasi tipo di rifiuto.

Se a questo si aggiungono le sterpaglie che ancora oggi non sono state totalmente rimosse dopo il lockdown da ogni via e i detriti che zone come queste accumulano soprattutto dopo piogge abbondanti, il risultato non può che essere devastante.

I residenti della zona fanno dunque sapere che a causa del mancato intervento di pulizia da parte dell’Amministrazione, si sono trovati costretti a risolvere in prima persona.