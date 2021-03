Lamezia. Riconosciuto il rimborso della TARI 2018

Nei giorni scorsi si sono susseguiti una serie di incontri con il commissario Calenda

Comunicato stampa

Con enorme soddisfazione, comunichiamo di aver raggiunto un importante risultato per i cittadini lametini in merito alla battaglia sul riconoscimento del rimborso della Tari 2018.

È bene ricordare che la battaglia ebbe inizio nell’ottobre 2018, quando fu costituto il comitato Basta degrado, che avviò una raccolta firme su corso G. Nicotera, insieme ad una petizione on line. Sono ancora impresse nella mente dei lametini le immagini desolanti della città invasa dai rifiuti.

Fu inoltrata istanza all’Asp che ha certificato l’esistenza di un imminente pericolo di danno alla salute per le persone e di danno all’ambiente nella città di Lamezia Terme.

L’Asp, per come riportato nella relazione a firma del Dirigente Medico Responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, ha accertato una carenza igienico sanitaria tale da arrecare danni all’ambiente ed alla salute pubblica.

La petizione fu depositata al protocollo del Comune di Lamezia Terme nel gennaio 2019 quando, tramite pec, abbiamo inviato istanza formale per richiedere l’esenzione della tariffa TARI per tutti i contribuenti Lametini, in applicazione dell’art.15 D comma 2 del regolamento IUC che così recita: “Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall’ autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero all’ effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all’ interruzione per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi“.

Il diniego opposto dal Comune di Lamezia Terme ha reso necessario adire le vie legali e per il tramite dell’Avv. Elisa Gullo abbiamo presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro che, con apposita sentenza(dicembre 2020)ha statuito il rimborso della TARI per una contribuente lametina, aderente al comitato basta degrado, nella misura dell’80%.

Alla pronuncia giudiziale hanno fatto seguito una serie di incontri con il Commissario prefettizio Dott. Calenda che, a più riprese, ha riconosciuto la bontà del lavoro fatto a favore dei cittadini trattandosi, appunto, di una misura di giustizia sociale del tutto legittima.

La sentenza è stata ritualmente notificata al Comune di Lamezia Terme da parte dell’Avv.Gullo Elisa ed è passata in giudicato. Nei prossimi giorni allestiremo un banchetto informativo nei centri di Sambiase, Nicastro e Sant’ Eufemia e periferie varie, per fornire informazioni ai cittadini e, in presenza dei requisiti necessari per ottenere il rimborso della TARI 2018, sottoporre il modellino da presentare al comune di Lamezia Terme che, eventualmente potrebbe essere compensata con la Tari 2022.

Una vittoria questa a beneficio di tutti i cittadini onesti che pretendono servizi di qualità a fronte di un tributo molto oneroso.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato sin dalla prima ora, in una battaglia di Giustizia sociale.