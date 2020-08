Lamezia. Rinvenuti in un casolare 1.2kg di marijuana e 15 munizioni calibro 9

Era da tempo che nella zona era stato notato un via vai di persone sospette e con precedenti di polizia

Nelle ultime ore, dunque, i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, coadiuvati del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno proceduto al controllo di terreno posto alla periferia di Nicastro nei pressi di un casolare disabitato.

Proprio la segnalazione dell’unità cinofila ha consentito di restringere le ricerche e di rinvenire, opportunamente occultati nel terreno, 1,2 chili di sostanza stupefacente del tipo Marijuana e 15 munizioni calibro 9.

In particolare lo stupefacente si presentava in parte già suddiviso in dosi da 100, 50 e 20 grammi, mentre le munizioni erano accuratamente conservate all’interno di un sacchetto in plastica.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti e sono state avviate le indagini al fine di identificarne i titolari.