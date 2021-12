Lamezia. Rinviato il Christmas Concert 2021 a cura del Lions Club Valle del Savuto

Rinviato a data da destinarsi il Christmas Concert 2021.

Il LIONS CLUB LAMEZIA TERME VALLE DEL SAVUTO, Presidente CARMELO MARZANO e il LEO CLUB LAMEZIA VALLE DEL SAVUTO, Presidente STEFANO ANGOTTI, comunicano il rinvio dell’evento “CHRISTMAS CONCERT 2021” – Teatro Grandinetti Comunale – Lamezia Terme, 27 dicembre 2021

LAMEZIA. Il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, presieduto dall’Arch. Carmelo Marzano ed il Leo Club Lamezia Valle del Savuto, presieduto da Stefano Angotti, promotori capofila dell’evento, ideato con la collaborazione con di AMA Calabria e di altri 26 Lions Clubs sostenitori, valutata attentamente la situazione epidemiologica in atto, in accordo con il Sindaco di Lamezia Terme Avv. Paolo Mascaro, hanno ritenuto rinviare il “Christmas Concert 2021″ previsto per il 27 dicembre p.v. presso il Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme e dedicato alla Fondazione Lions Distretto 108 Ya, in occasione del ventennale della sua istituzione.

Il manifesto incremento della curva epidemica delle ultime settimane in uno con le incipienti festività natalizie, impongono, seppure con rammarico, ai Presidenti Marzano e Angotti e al loro staff organizzativo un atto di responsabilità verso i protagonisti dell’evento e la comunità lametina tutta.

Così chiosa il Presidente Carmelo Marzano “pur nella consapevolezza che ad oggi non esiste alcun dictat governativo a che la manifestazione debba cancellarsi e nonostante ci fossimo prodigati ad attivare nei pressi del teatro un punto mobile per effettuare tamponi rapidi gratuiti per tutti gli ospiti prima del loro ingresso, abbiamo ritenuto opportuno, a tutela della salute dei nostri cittadini, rinviare l’evento”.

Marzano ed Angotti ringraziano per l’impegno professionale profuso l’Orchestra di fiati Tirrenium diretta dai Maestri Maurizio Managò e Bruno Carrera, gli artisti Luciano De Fazio,Maria Vecchio, Antonio Sgrò, Rosy Sorbara, Chiara Capria, Giulia Todoro e la Scuola di Danza “J. Ruskaja” diretta dalla Maestra Sefora Caimano, nonché, per l’organizzazione Ama Calabria, diretta dal Maestro Francesco Antonio Pollice, il Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia, diretto dal maestro Vittorino Naso, il Comune di Lamezia Terme e di soci dei Clubs Lions sostenitori, precisando che l’evento è posticipato a data che sarà successivamente comunicata, con l’auspicio di poterlo celebrare in sicurezza, in periodo successivo alle festività natalizie, garantendo pienamente la serenità e lo spirito di convivialità che l’elevato valore culturale, sociale e umano dell’iniziativa e l’intento benefico di raccolta fondi a favore delle attività della Fondazione Lions del Distretto 108 Ya meritano.