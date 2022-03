Lamezia. Riparazione condotta acquedotto Sambuco, possibili disservizi

Si informano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. sta eseguendo un intervento manutentivo sulla premente dell’Acquedotto Sambuco, in Via Gioacchino Murat

Per consentire la riparazione, i tecnici della Società regionale sono obbligati a sospendere nuovamente la fornitura idrica ai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte.

Si prevede che per il completamento dell’intervento siano necessarie poche ore, pertanto i volumi idrici disponibili dovrebbero essere sufficienti a compensare l’assenza di portata in adduzione.

Eventuali disservizi potrebbero verificarsi al prolungarsi dell’intervento di riparazione.

Le zone che potenzialmente potrebbero essere interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico).