Lamezia. Riparte l’iniziativa “Giocami Ancora” dell’Albero dei Desideri

Dopo il grande successo ottenuto negli anni precedenti con l’iniziativa “Giocami Ancora” che, in occasione della festa di Natale Christmas Volley, ha visto numerosissime famiglie partecipare entusiasticamente a donare numerosissimi giocattoli, la Joy Volley e L’Albero dei Desideri anche quest’anno ripetono la manifestazione.

Nel 2019 (nel 2020 non è stata effettuata causa pandemia), l’ammirevole generosità delle famiglie dei propri atleti e non solo ha permesso di poter ampliare la platea di Associazioni, Enti benefici e Parrocchie alle quali distribuire il frutto della raccolta messa in piedi dalla Joy Volley e, di conseguenza, sono state tantissime le famiglie ed i più piccoli accontentati con un dono.

Infatti quanto raccolto fu distribuito presso il Comune di Soverato in occasione del pranzo solidale organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alecci con l’ausilio dell’assessore alle politiche sociali Fazzari, a tante famiglie del comune di Guardavalle e alla scuola materna di Santa Caterina dello Ionio.

Quest’anno l’iniziativa si ripete, con la raccolta che si effettuerà fino al 20 Dicembre e si potrà portare un giocattolo o un libro (in buone condizioni) presso la sede L’albero dei Desideri via Diaz, 10 Lamezia Terme.

Con questa iniziativa L’Albero dei Desideri ha anche promosso il tema del riciclo e riuso di libri e giocattoli, dimostrando quanto si possa fare per la riduzione dei rifiuti, trasformando un gesto di generosità verso i meno fortunati in una azione concreta a tutela dell’ambiente.

L’Albero dei Desideri ringrazia amorevolmente tutti i cittadini che contribuiranno a rendere fattibile l’iniziativa Giocami Ancora, invitandoli a seguire le pagine social L’albero dei Desideri, il sito internet lalberodeidesiderilamezia.it o contattando il 348.6260734 per restare aggiornati sulle varie iniziative proposte, quali laboratori gratuiti, servizio baby parking, aiuto compiti e ripetizioni, realizzazione letterina per Babbo Natale, l’incontro con Babbo Natale.