Da oggi anche la Calabria, col passaggio a “zona bianca”, riprende la propria “normalità”, seppur mantenendo l’attenzione sempre desta e non trascurando tutti i protocolli da seguire per contrastare la diffusione del covid-19.

Questo giorno segna un momento importantissimo per le piscine coperte: dopo lunghi mesi di stop forzato, infatti, gli impianti natatori al chiuso potranno riprendere in mano quei progetti lasciati in sospeso a causa delle restrizioni imposte dal governo nazionale lo scorso ottobre.

Anche la piscina comunale “Salvatore Giudice”, gestita dalla Arvalia Nuoto Lamezia, è pronta a rimettersi in gioco come ha sempre fatto, con grande professionalità, tanta voglia di lavorare e di regalare ai propri utenti quegli spazi in cui il sano sport non è solo divertimento, svago e valvola di sfogo, ma anche terapia per il corpo e per l’anima.

Da oggi ripartono tutte le attività dell’impianto di via G. De Sensi, dal fitness al nuoto libero, proseguono i centri estivi già attivati la scorsa settimana e tutto lo staff è pronto ad accogliere con più passione di sempre grandi e bambini che vorranno tuffarsi insieme a loro in questa nuova avventura.

Per qualsiasi informazione puoi contattarci al numero 0968/434832, oppure puoi recarti direttamente in segreteria. Ti aspettiamo!