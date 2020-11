Lamezia. Riprende la didattica in presenza all’I.C. Nicotera-Costabile

Il dirigente scolastico Maria Angela Bilotti, tramite circolare, ha informato i genitori e gli alunni dell’istituto comprensivo Nicotera-Costabile che da lunedì 30 novembre riprende la didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, per le scuole primarie e per le prime classi delle scuole secondarie di I grado

Di seguito la circolare:

Si comunica che,

a seguito della scadenza degli effetti dell’Ordinanza sindacale n. 941 dell’11/11/2020 con cui si si era stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle prime classi delle scuole secondarie di I grado ubicate nel territorio comunale, con decorrenza dal 12 fino al 28 novembre 2020,

in conseguenza degli effetti del DPCM del 03/11/2020 e dei provvedimenti specifici previsti per la Regione Calabria fino alla data del 03/12/2020,

da lunedì 30 novembre per le scuole dell’infanzia, per le scuole primarie e per le prime classi delle scuole secondarie di I grado le attività didattiche saranno effettuate in presenza secondo regolare orario di funzionamento.

Per la scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della scuola primaria sarà garantito il servizio mensa.

Per le classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado permane la sospensione della didattica in presenza almeno fino al 03 dicembre, fino a ulteriori disposizioni (nuovo DPCM)

Si avvisano le famiglie degli alunni in situazione di disabilità frequentanti la scuola secondaria di I grado e che in questo periodo svolgono le attività scolastiche in presenza, che, per ultimare le operazioni di sanificazione del plesso centrale, sabato 28 novembre 2020 non saranno effettuate lezioni in presenza.

Inoltre, si coglie l’occasione per informare l’utenza che, in questi giorni, si è proceduto a igienizzare e sanificare tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo .

Infine, si fa presente che, sempre per esigenze di igienizzazione/sanificazione degli ambienti, gli Uffici di Segreteria e Direzione sabato 28 novembre lavoreranno esclusivamente in smart working .

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Angela Bilotti