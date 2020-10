Lamezia. Ripristino del manto stradale in alcune zone della città

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme informa che in questi giorni, si sta procedendo con il ripristino del manto stradale in alcune zone della città, particolarmente dissestate

In particolare – fa sapere l’Assessore alla Manutenzione ed alla Viabilità, ing. Dattilo – questa mattina si sono iniziati i lavori di bitumazione di alcuni tratti di via Pasquale Stancati (scorciatoia per Platania).

Il manto bitumato infatti, risultava alquanto rovinato.

I lavori, comunque, non sono ancora terminati; ringraziamo – sottolinea l’assessore – i residenti della per la collaborazione, in riferimento al fastidio loro arrecato.

Il cronoprogramma prevede l’intervento su altre strade cittadine, con priorità per quelle che risultano particolarmente rischiose riguardo alla regolare percorrenza veicolare.