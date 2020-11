Lamezia. Rischio chiusura ginecologia, 4 positivi anche tra il personale di rianimazione: l’appello alle istituzioni

Insieme al numero dei positivi in città, cresce la preoccupazione per la situazione del nosocomio lametino, ormai al collasso.

Comunicato stampa:

“Apprendiamo che oggi il reparto di ginecologia, con gran parte del suo personale positivo, rischia di chiudere, non potendo più garantire sicurezza e servizi.

Ma non è tutto. Come è noto a tutti, altri reparti risentono della crisi. E quattro sono i positivi anche nel reparto di rianimazione, compresa la primaria.

Come previsto, la carenza di personale continua a creare gravi problemi all’ospedale di Lamezia Terme, penalizzando i lavoratori della stessa struttura e quanti ad essa sono costretti a rivolgersi, che siano malati di Covid o meno. Come può la città affrontare l’emergenza? Come si fa senza il reparto di rianimazione? Rivolgiamo un appello alle istituzioni affinchè intervengano a tutela dei cittadini, dei lavoratori e del diritto alla salute”.

Associazioni

Senza Nodi e CittadinanzAttiva