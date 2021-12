Lamezia riscopre piazza Mazzini con i mercatini di Natale

Lamezia si prepara al Natale con una miriade di iniziative: tra queste i mercatini natalizi della centralissima piazza Mazzini.

Ieri sera, domenica 12 dicembre, sono stati aperti al pubblico gli stand e la Casetta di Babbo Natale.

Grazie ad un ottima intuizione degli organizzatori la sede scelta è quella di piazza Mazzini, la storica piazza d’Armi ultimamente sempre alla ribalta ma solo per brutte notizie di cronaca. L’allestimento degli stand natalizi in questa area vuol essere un primo passo per rivalutare un angolo della città tra i più suggestivi: questo l’intento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Mascaro e delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa.

La gente, nonostante il freddo e la pandemia imperante, è accorsa numerosa all’inaugurazione dei mercatini perchè vogliosa di prepararsi al Natale, di concedersi qualche attimo di relax tuffandosi nell’atmosfera delle feste.

Molto invitanti le bancarelle ricche di manufatti artigianali rigorosamente hand made e leccornie natalizie tipiche di questo periodo.

Tantissime attrattive per i bambini, con la casetta di Babbo Natale a fare da cornice, ma molte novità anche per gli adulti, che hanno così la possibilità di trovare delle idee per piccoli cadeaux sostenendo così l’artigianato locale e quindi i piccoli commercianti, tassello importante del comparto produttivo.

I mercatini non sono una tradizione lametina, sono stati realizzati più volte negli anni ma a fasi alterne. Tuttavia, quest’anno, grazie all’iniziativa di piazza Mazzini, alle luminarie e alle attività in programma, si respira un nuovo spirito natalizio.

Una occasione per la comunità anche di riscoprire una zona come quella di piazza Mazzini che è sempre stata il cuore pulsante della città: espressione di vita, dinamismo e anche di bellezza grazie ai giardini comunali che sovrastano l’area.

I mercatini saranno nuovamente aperti venerdì, sabato e domenica e poi il 23, 24 e 26 dicembre.