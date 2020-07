Lamezia. Ritorna il “Laboratorio di editoria. Teoria e pratica del mondo dei libri”

Glicine associazione bandisce la II edizione del “Laboratorio di editoria. Teoria e pratica del mondo dei libri”. Aperte le iscrizioni

Dopo il successo della prima edizione (ottobre-novembre 2019), Glicine associazione, in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino, bandisce la II edizione del “Laboratorio di editoria. Teoria e pratica del mondo dei libri”.

Il Laboratorio offrirà ai suoi partecipanti un primo approccio professionale con il piccolo grande mondo dell’editoria; un autentico corso di editoria che avrà il fine di fornire i princìpi base dell’editoria e le tecniche redazionali utili a districarsi e a lavorare nel settore.

Il Laboratorio è aperto a studenti universitari e di scuole secondarie di secondo grado, a professionisti, operatori culturali, giornalisti, librai e quanti volessero incrementare le proprie conoscenze nell’ambito dell’editoria.

Il Laboratorio consterà di 6 appuntamenti suddivisi in altrettanti moduli (Le identità del libro, Geroglifici da correttori, Amabili paratesti, Giù con l’editing, Dare voce a un libro, Come recensire), che si terranno da ottobre a dicembre 2020 nei locali del Sistema Bibliotecario Lametino, partner del Laboratorio, in via G. Carducci, Lamezia Terme.

Le date:

Il Laboratorio avrà luogo dalle ore 10.00 alle 13.00 nelle giornate di:

sabato 10 ottobre

sabato 17 ottobre

sabato 31 ottobre

sabato 14 novembre

sabato 21 novembre

sabato 5 dicembre;

come detto nei locali del Sistema Bibliotecario Lametino, in via G. Carducci, Lamezia Terme.

Attestato:

Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione e merito riconosciuto da Sistema Bibliotecario Lametino.

Gli organizzatori:

Il Laboratorio è realizzato da Glicine associazione, in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino. I relatori del corso saranno Valentina Dattilo (giornalista pubblicista ed esperta di editoria), Daniela Lucia (giornalista pubblicista ed esperta di editoria) e Antonio Pagliuso (promotore culturale ed esperto di editoria).

Le giornate del Laboratorio verranno arricchite dalla presenza di personaggi del mondo del libro: editori, redattori e scrittori.

Le iscrizioni:

Sul sito Glicineassociazione.com il bando completo con tutti i costi (con sconti riservati agli studenti universitari e di scuole secondarie di secondo grado e agli associati a Glicine associazione), le informazioni e il modulo di iscrizione al laboratorio.